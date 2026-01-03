A Berlino 50mila case sono senza corrente per l’incendio di una linea elettrica

A Berlino l’incendio di una linea elettrica sospesa sopra un canale ha lasciato senza energia 50mila case e 2mila fra negozi e uffici nella periferia sudovest della città, nei quartieri di Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee e Lichterfelde. L’azienda elettrica cittadina, Stromnetz Berlin, ha detto di non saper ancora prevedere quando riuscirà a ripristinare la corrente. Le cause dell’incendio, che è stato spento, non sono ancora state accertate, e la polizia sta indagando su un’eventuale origine dolosa (cioè volontaria). La polizia ha detto che il blackout potrebbe causare problemi anche alle linee telefoniche.

A settembre c’era stato un altro blackout di dimensioni simili, dovuto anch’esso a un incendio: in quel caso era stato appiccato volontariamente a due tralicci ad alta tensione nella zona sudest della città.