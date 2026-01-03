NewsletterPodcast
A Berlino 50mila case sono senza corrente per l’incendio di una linea elettrica

un uomo con una divisa della polizia tedesca guarda un parcheggio innevato con una ciminiera sullo sfondo
Un agente della polizia tedesca vicino al luogo dell'incendio che ha causato il blackout, il 3 gennaio 2025 a Berlino (Michael Ukas/dpa)

A Berlino l’incendio di una linea elettrica sospesa sopra un canale ha lasciato senza energia 50mila case e 2mila fra negozi e uffici nella periferia sudovest della città, nei quartieri di Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee e Lichterfelde. L’azienda elettrica cittadina, Stromnetz Berlin, ha detto di non saper ancora prevedere quando riuscirà a ripristinare la corrente. Le cause dell’incendio, che è stato spento, non sono ancora state accertate, e la polizia sta indagando su un’eventuale origine dolosa (cioè volontaria). La polizia ha detto che il blackout potrebbe causare problemi anche alle linee telefoniche.

A settembre c’era stato un altro blackout di dimensioni simili, dovuto anch’esso a un incendio: in quel caso era stato appiccato volontariamente a due tralicci ad alta tensione nella zona sudest della città.

