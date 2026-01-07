I Paesi Bassi hanno vietato il possesso di alcuni tipi di gatti

Il governo dei Paesi Bassi ha vietato il possesso di due tipi di gatti piuttosto noti e apprezzati: quelli con le orecchie piegate, come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx. L’obiettivo del divieto, entrato in vigore il primo gennaio 2026, è di favorire il benessere di questi animali e impedire che ne vengano acquistati nuovi esemplari: secondo il governo olandese le caratteristiche genetiche che rendono questi gatti molto riconoscibili e ricercati sono contemporaneamente dannose per gli animali stessi.

I gatti con le orecchie piegate le hanno così per via della osteocondrodisplasia, una patologia genetica che colpisce lo sviluppo delle ossa e della cartilagine e che li rende soggetti a possibili dolori ossei, zoppia e rigidità articolare. Per questa patologia non c’è una cura al momento, anche se la severità della condizione dipende moltissimo da gatto a gatto.

I gatti senza pelo hanno difficoltà nella regolazione della temperatura corporea a causa della mancanza del pelo e sono più soggetti a infezioni poiché la mancanza di peli nelle orecchie facilita l’ingresso della sporcizia. La pelle è inoltre vulnerabile alla luce solare ed è quindi maggiore il rischio di cancro alla pelle.

È da tempo che il governo dei Paesi Bassi si è impegnato nella protezione di gatti e di cani le cui caratteristiche che li rendono esteticamente apprezzati sono dannose per il loro benessere. I primi progetti per vietare il possesso di certi tipi di cani e gatti risalgono al 2023, mentre è già presente dal 2014 il divieto di allevare alcuni tipi di animali domestici, tra cui erano inclusi proprio i gatti senza pelo e quelli con le orecchie piegate. Il divieto però non ne impediva l’importazione e il commercio.

Jean Rummenie, ministro della Pesca, della Sicurezza Alimentare, dell’Orticoltura e della Conservazione della Natura, ha detto che il benessere animale è una delle sue priorità e che è inaccettabile che alcuni animali siano sottoposti a sofferenze non necessarie a causa delle loro caratteristiche fisiche.

Il divieto non è retroattivo, potranno quindi continuare a possedere questi tipi di gatto tutti coloro che già li avevano e che avevano fatto mettere loro un chip prima della data di inizio del divieto. La multa per chi non dovesse rispettare questa norma è di massimo 1.500 euro.

