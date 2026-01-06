I paesi europei hanno preso posizione contro Trump sulla Groenlandia

I governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia e Danimarca hanno diffuso una dichiarazione congiunta che risponde alle mire del presidente statunitense Donald Trump sulla Groenlandia. Da mesi Trump parla della possibilità di annettere, anche con la forza, l’enorme isola che fa parte con larghe autonomie del Regno di Danimarca, ma in questi giorni è tornato a farlo con toni aggressivi e alludendo che potrebbe essere una dei prossimi obiettivi militari dopo il Venezuela.

È notevole che tra i paesi che partecipano alla dichiarazione ci sia anche l’Italia, visto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi mesi è stata, tra i leader dei paesi europei più importanti, quella più accogliente verso le politiche di Trump e che ha cercato di fare da punto di collegamento per il dialogo tra Europa e Stati Uniti.

Nella dichiarazione i governi dicono che «la Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro sole, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia». Il documento ricorda che Danimarca e Groenlandia fanno, come gli Stati Uniti, parte della NATO, e sono dunque alleati.

La dichiarazione risponde inoltre alle accuse di Trump, che aveva sostenuto non fossero in grado di proteggere l’isola dalle «navi russe e cinesi», ricordando l’aumento della loro presenza militare e degli investimenti in sicurezza. Ribadisce, infine, che la sicurezza della regione artica va perseguita «collettivamente» e «rispettando i principi della Carta dell’ONU, che includono la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini. Sono principi universali, e non smetteremo di difenderli».