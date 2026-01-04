Il Regno Unito e la Francia hanno attaccato lo Stato Islamico in Siria

Il Regno Unito e la Francia hanno condotto un attacco congiunto in Siria contro quella che hanno descritto come una struttura sotterranea usata dallo Stato Islamico, nelle montagne vicino a Palmira. Secondo il ministero della Difesa britannico, l’obiettivo era un complesso di gallerie che dava accesso a un deposito di armi ed esplosivi.

Un comunicato ufficiale del governo britannico ha detto che sono state usate bombe guidate e che, in base alle prime valutazioni, il deposito sarebbe stato colpito con successo. Il governo ha aggiunto che che nell’area non c’erano civili e che tutti i mezzi militari coinvolti sono rientrati senza problemi. All’operazione hanno partecipato i caccia della Royal Air Force britannica supportati dall’aviazione francese.

Il governo britannico ha presentato l’operazione come parte degli sforzi per impedire la riemersione e il rafforzamento dello Stato Islamico, organizzazione jihadista che fino al 2019 controllava ampie porzioni di Siria e Iraq. Negli ultimi mesi le forze occidentali hanno continuato a pattugliare la regione e a colpire obiettivi ritenuti collegati allo Stato Islamico, che secondo stime delle Nazioni Unite ha ancora migliaia di combattenti attivi nell’area.