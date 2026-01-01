Non si hanno notizie di 16 italiani coinvolti nell’incendio a Crans-Montana

Nel bar di Crans-Montana dove nella notte di Capodanno è divampato un incendio che ha causato la morte di decine di persone c’erano anche italiani di cui non si hanno notizie, mentre alcuni sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ustioni. «Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani per poi precisare che si stanno cercando 16 italiani. «Le famiglie si sono fatte vive con l’unità di crisi e l’ambasciata».

L’incendio è divampato intorno all’1:30 nel seminterrato del Constellation, un bar nella nota località sciistica di Crans-Montana, nel canton Vallese, in Svizzera. Nel locale c’era una festa di Capodanno a cui stavano partecipando molti ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Il numero preciso dei morti non è stato ancora diffuso dalla polizia, che si è limitata a parlare di «decine di morti» e di circa un centinaio di feriti, molti dei quali ricoverati in gravi condizioni. Secondo il quotidiano svizzero Blick i morti sono almeno 47.

Inizialmente la polizia aveva detto che l’incendio era stato causato da un’esplosione avvenuta intorno all’1:30. Sembra invece che l’esplosione sia la conseguenza, e non la causa, dell’incendio. Due testimoni hanno raccontato che il soffitto di legno ha preso fuoco a causa di candele di compleanno accese su bottiglie di champagne. Le fiamme hanno avvolto il seminterrato in pochi minuti. I due testimoni hanno aggiunto che la porta era troppo piccola per far uscire così tante persone, così qualcuno ha rotto una finestra per permettere alla gente di scappare più velocemente.

Il giornale svizzero 20 Minuten ha pubblicato un video che mostra le prime fiamme dell’incendio al bancone del bar.

Durante la prima conferenza stampa organizzata dalla polizia è stata esclusa l’ipotesi dell’attentato. La polizia ha detto che l’allarme è stato dato da alcune persone in strada di fronte al bar che hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto del fumo uscire dal locale. I vigili del fuoco e le ambulanze sono arrivate dopo pochi minuti.

Le persone ferite sono state portate in ambulanza e in elicottero negli ospedali di Zurigo, Ginevra e Losanna. Molte sono in gravi condizioni. Il ministro degli Esteri Tajani ha detto che non è facile identificare le persone perché molte non hanno i documenti e hanno perso conoscenza, oppure sono in rianimazione. In serata tre persone in gravi condizioni a causa delle ustioni saranno trasferite in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano per alleggerire il lavoro degli ospedali svizzeri.