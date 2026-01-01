C’è stato un incendio in una chiesa monumentale ad Amsterdam, che è in gran parte crollata

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è andata a fuoco nei Paesi Bassi la torre della Vondelkerk, una chiesa monumentale in stile neogotico che si trova subito fuori il centro di Amsterdam. Dalla torre, l’incendio si è diffuso a tutta la chiesa, e in mattinata non era ancora stato messo sotto controllo. La torre e parte del soffitto della chiesa sono collassate, e secondo i servizi d’emergenza cittadini la chiesa «non può più essere salvata».

Le case attorno alla chiesa sono state evacuate per precauzione, e alcune decine di persone hanno dovuto andarsene. Non è chiaro come sia cominciato l’incendio. La chiesa era stata costruita nel 1872.