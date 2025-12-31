Da qualche parte è già il 2026

Caricamento player

Per via del fuso orario in diversi posti è già passata la mezzanotte e quindi è già il 2026. Tra i primi paesi a festeggiare l’arrivo del nuovo anno ci sono stati come sempre la Nuova Zelanda, l’estremo oriente della Russia, la Papua Nuova Guinea e l’Australia: nei festeggiamenti a Sydney, in particolare, c’è stato un minuto di silenzio per le vittime dell’attentato del 14 dicembre a Bondi Beach, in cui sono state uccise 15 persone e ne sono state ferite altre 40. È già il 2026 anche in Giappone, in Corea del Sud, in Thailandia, in Vietnam, nelle Filippine, e in Cina: qui c’è una raccolta di foto di festeggiamenti per l’anno nuovo, man mano che arrivano.

