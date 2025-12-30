La Camera ha approvato definitivamente la legge di bilancio

Martedì la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio per il 2026, cioè il provvedimento con cui il governo programma come spendere le finanze pubbliche per il prossimo anno. Il disegno di legge è stato approvato con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. Come succede ormai tutti gli anni (anche se non dovrebbe essere la prassi), la votazione è avvenuta molto a ridosso della scadenza del 31 dicembre, dopo la quale sarebbe entrato in vigore l’esercizio provvisorio, un regime che impone al governo limitazioni sulla spesa pubblica. La Camera, quindi, non ha avuto tempo di modificare il testo della manovra, approvato dal Senato il 23 dicembre.

Con la legge di bilancio per il 2026, da 22 miliardi, il governo di Giorgia Meloni ha confermato un approccio piuttosto prudente, già manifestato negli scorsi anni, nei confronti della spesa pubblica. Una delle principali misure previste dalla manovra è la diminuzione dell’aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento per la fascia di reddito intermedia (dai 28mila ai 50mila euro).