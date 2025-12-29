C’è stato un grave incidente ferroviario in Messico

Almeno 13 persone sono morte in un incidente ferroviario nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico. Il treno, che stava trasportando 250 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è uscito dai binari mentre stava attraversando un tratto vicino alla città di Nizanda.

La presidente del paese Claudia Sheinbaum ha detto che nell’incidente sono rimaste ferite altre 98 persone. Di queste, 36 sono ricoverate in ospedale con ferite gravi e 5 sono in condizioni critiche. Le cause del deragliamento non sono ancora chiare, e la procura generale del Messico ha aperto un’indagine sull’incidente.

Il treno viaggiava lungo il Corridoio interoceanico dell’istmo di Tehuantepec, detto più comunemente ferrovia interoceanica, una rotta commerciale e di transito nel Messico meridionale che collega l’oceano Pacifico al golfo del Messico e che è di proprietà del governo messicano. Stava percorrendo la cosiddetta linea Z, una tratta inaugurata nel 2023 che va da Salina Cruz, nello stato di Oaxaca, a Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz.

È il secondo incidente sulla ferrovia interoceanica negli ultimi dieci giorni. Lo scorso 20 dicembre un treno che viaggiava sulla linea Z si era scontrato con un’autocisterna, ma le 150 persone che trasportava erano rimaste illese.