C’è stata un’esplosione in una moschea di Maiduguri, in Nigeria
Mercoledì c’è stata un’esplosione in una moschea nella città di Maiduguri, capitale dello stato nigeriano di Borno, nella parte nordoccidentale del paese. Le informazioni sono ancora poco chiare: una fonte locale ha detto all’Agence France-Presse che sono morte 7 persone. Maiduguri è la città in cui è stata fondata Boko Haram, organizzazione jihadista attiva nel paese dagli inizi degli anni Duemila e che oggi è diffusa in diversi stati africani. Finora il gruppo non ha rivendicato l’attacco.