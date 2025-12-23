L’azienda di arredi Natuzzi ha annunciato 479 esuberi e la chiusura di due stabilimenti

L’azienda pugliese Natuzzi, specializzata nella produzione di arredamento, ha annunciato 497 esuberi e l’intenzione di chiudere due stabilimenti durante una riunione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui hanno partecipato anche i sindacati e i rappresentanti della regione Puglia. L’azienda impiega in tutto 3.200 persone, ha cinque stabilimenti in Italia, e i due che prevede di chiudere sono quelli di Graviscella e Jesce 2, entrambi in provincia di Bari.

Questa decisione è parte del piano industriale che l’azienda ha presentato e con cui mira a ridurre le spese e migliorare i conti entro il 2028. L’azienda, che è quotata alla borsa di New York, nei primi nove mesi del 2025 ha avuto perdite per 15,1 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 11,5 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

I sindacati hanno criticato il piano industriale, dicendo che oltre a ridurre il personale non prevede sufficienti investimenti per rilanciare la produzione. Il ministero ha chiesto all’azienda di modificarne alcuni punti e di avviare una trattativa con i sindacati, e ha convocato una seconda riunione il 25 febbraio. Il 9 gennaio è prevista una riunione con i rappresentanti della regione Puglia.