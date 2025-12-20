A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del corteo per il centro sociale Askatasuna

A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. Gli scontri, nella zona di corso Regina Margherita, sono iniziati mentre il corteo si stava avvicinando alla sede del centro sociale: la polizia ha respinto un gruppo di manifestanti con gli idranti e lanciato lacrimogeni, i manifestanti hanno tirato sassi e incendiato alcuni cassonetti.

L’Askatasuna si trovava in un palazzo occupato di una zona popolare della città, Vanchiglia, da quasi trent’anni. È stato sgomberato per motivi ancora non del tutto chiari, al termine di perquisizioni ordinate nelle indagini su una serie di disordini e atti vandalici, che riguardavano anche l’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa di fine novembre. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo del PD, aveva comunque detto che gli attivisti avevano violato l’accordo per la regolarizzazione del centro, pur precisando che lo sgombero non era stato ordinato da lui.

