Lindsey Vonn è tornata davvero

Caricamento player

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn ha vinto a St. Moritz, in Svizzera, la prima gara di discesa libera della Coppa del Mondo di sci di questa stagione. Vonn ha 41 anni ed era tornata a gareggiare la scorsa stagione dopo più di cinque anni dalla sua precedente gara, nel febbraio del 2019. Per Vonn è la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo: l’82esima, sempre in discesa libera, era stata nel 2018, 2.830 giorni fa.

Vonn, che aveva già mostrato di andare forte nelle prove cronometrate di mercoledì e giovedì sulla pista Corviglia, ha vinto con un tempo di 1:29,63, con quasi un secondo di vantaggio sull’austriaca Magdalena Egger e con oltre un secondo sull’altra austriaca Mirjam Puchner. Al quarto posto è arrivata Sofia Goggia.

Nella scorsa stagione, la prima al rientro dopo il ritiro, Vonn era partita con comprensibili difficoltà, data l’età e soprattutto la lunga assenza dall’agonismo. A marzo, quindi a fine stagione, era comunque riuscita ad arrivare seconda nel Super G (la seconda disciplina più veloce dello sci alpino, dopo la discesa libera) di Sun Valley, negli Stati Uniti.

Dopo una carriera di grande dominio e grande fama, anche oltre il contesto dello sci, Vonn aveva annunciato il ritiro a inizio 2019, a 34 anni, dopo essere stata una sciatrice duttile e polivalente, vincitrice per tre volte della Coppa del Mondo di sci (che tiene conto dei risultati in tutte le specialità), oltre che, in diverse occasioni, di quelle di discesa libera e Super G. In una carriera con molti infortuni importanti, Vonn ha vinto anche gare di combinata, slalom gigante e perfino slalom speciale. Lo slalom speciale è una disciplina diversissima dalla discesa libera: è già raro che atleti e atlete gareggino in entrambi, figuratevi vincerle. Il suo grande obiettivo stagionale saranno ovviamente le Olimpiadi, le cui gare femminili di sci alpino saranno sulla pista delle Tofane, a Cortina.

Vonn vinse la sua prima gara di Coppa del Mondo nel 2004, poco più che ventenne e più di vent’anni fa. Egger, seconda oggi, ancora doveva compiere quattro anni (e probabilmente iniziare a sciare). Certe sue avversarie di oggi ancora dovevano nascere.

– Leggi anche: Dorothea Wierer non ha ancora finito