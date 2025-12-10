Animali, buffi

È stata annunciata l’immagine vincitrice dei Comedy Wildlife Photography Awards, un concorso che premia ogni anno le foto più divertenti di animali: mostra un giovane gorilla che sembra ballare in un prato ed è stata scattata da Mark Meth-Cohn, mentre faceva trekking sui monti Viruga, in Ruanda.

Il concorso è stato fondato nel 2015 da due fotografi professionisti e appassionati ambientalisti, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente in modo leggero.

Nelle categorie del concorso dedicate ai più giovani hanno vinto Grayson Bell (Junior, fotografi sotto i 16 anni), con due rane in acqua che sembrano fare wrestling, e Paula Rustemeier (Young, sotto i 25 anni) con tre volpi rosse, di cui una pare essere inciampata sotto gli occhi delle altre due. Tra le foto che hanno ricevuto una menzione d’onore ci sono anche delle leonesse che sbadigliano nello stesso momento, un sifaka che si lecca le dita e uno scoiattolo spettinato.