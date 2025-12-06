“Agro Punjab” ha vinto il Premio Vero 2025

Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi è il libro vincitore della seconda edizione del Premio Vero, creato dal Post e dalla Fondazione Peccioliper per promuovere il lavoro giornalistico e divulgativo sulla realtà attraverso i libri. Il libro, pubblicato dall’editore Nottetempo, è stato quello preferito dai 250 abbonati e abbonate del Post (più il Gruppo di lettura non fiction di Peccioli) che hanno letto e votato i quattro libri finalisti, a loro volta scelti prima dell’estate da una giuria di venti librerie indipendenti.

Agro Punjab è un ricco e avvincente lavoro giornalistico dedicato a raccontare la storia e il lavoro della comunità sikh nelle campagne laziali, impiegate soprattutto nelle imprese agricole e nella raccolta dei kiwi. Il reportage ne descrive le difficili condizioni di vita e lo sfruttamento, aprendo altrettanto efficaci parentesi relative alla produzione e al commercio dei kiwi in Europa, alla regione del Punjab d’origine degli immigrati, e ad altri aspetti di una storia che ha molti protagonisti: il più tragicamente noto dei quali è Satnam Singh, la cui morte ottenne una rara e temporanea attenzione giornalistica nel 2024, dopo che il suo datore di lavoro lo aveva abbandonato ferito e moribondo lungo una strada dopo un incidente sul lavoro.

L’annuncio del voto finale e la premiazione si sono tenuti a Peccioli sabato mattina all’interno del programma del tradizionale festival “A Natale libri per te”. Hanno partecipato le autrici e l’autore dei quattro libri finalisti – Cicculli e Prandi, Anna Foa, Paola Caridi, Antonio Galdo – e i membri del comitato organizzatore che anche quest’anno ha curato la prima selezione di venti libri sottoposti al giudizio delle librerie: Marino Sinibaldi, Luca Sofri, Giovanni Volpi, Fabrizio Franceschini (assente giustificata Ludovica Lugli).

Il Premio Vero è stato creato nel 2024 nell’ambito dell’impegno del Post e della Fondazione Peccioliper per la diffusione della conoscenza della realtà e del lavoro giornalistico di qualità. L’edizione del 2024 era stata vinta da Valentina Furlanetto con il libro “Cento giorni che non torno”.