Un po’ di edifici famosi di Frank Owen Gehry

Venerdì è morto a 96 anni Frank Owen Gehry, uno degli architetti contemporanei più importanti e riconosciuti. Gehry è noto per alcuni degli edifici più originali e riconoscibili al mondo e fu uno dei primi a usare la progettazione informatica per i suoi lavori. Nato in Canada ma naturalizzato statunitenese, cominciò a farsi conoscere negli anni Settanta con lavori piccoli e a basso budget e negli anni arrivò poi a realizzare progetti enormi, che sono quelli per cui viene ricordato.

Nel 1989 vinse il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura. Alcuni dei suoi edifici più famosi si somigliano tra loro e riprendono l’idea di blocchi malleabili assemblati in modo apparentemente disordinato, mentre altri hanno un’estetica completamente diversa. Di seguito abbiamo raccolto i più importanti.

Il Museo Guggenheim di Bilbao

È il suo edificio più famoso. Fu costruito tra il 1991 e il 1997 per ospitare un equivalente spagnolo del museo Guggenheim di New York progettato dal celebre architetto Frank Lloyd Wright. Il risultato fu una cosa molto diversa e grandiosa, che rese la città di Bilbao una meta turistica internazionale e Gehry una celebrità.

La casa danzante di Praga

Detta anche Ginger e Fred, in onore della coppia di ballerini Ginger Rogers e Fred Astaire. Sono due torri bianche ad angolo, che contengono degli uffici, la cui forma si stringe e si riallarga evocando le figure di una coppia che balla. Fu costruita nel 1996, pochi anni dopo la fine dell’Unione sovietica e quando la città si stava aprendo a una maggiore libertà architettonica. Gehry la progettò insieme all’architetto ceco-croato Vlado Milunić.

La Walt Disney Concert Hall di Los Angeles

Gehry aveva una grande passione per la musica e ha lavorato all’ideazione di diverse sale da concerto. Questa la sua più famosa, e oltre a essere una delle sale da concerto migliori al mondo per l’acustica è diventato anche un edificio simbolo della città. Gehry aveva cominciato a lavorarci prima del museo di Bilbao e aveva finito dopo e i due progetti risentono dell’influenza l’uno dell’altro.

Ray and Maria Stata Center di Cambridge

Si trova all’interno del campus del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e fu inaugurato nel 2004. Dal quarto piano in su si divide in due parti: la Torre Gates (o Tower G) e la Torre Dreyfoos (Tower D): oltre che da Bill Gates e Alexander W. Dreyfoos Jr., fu finanziato dall’ingegnere Ray Stata e dalla moglie Maria, che gli hanno dato il nome. All’interno si trovano piccole aule, auditorium e laboratori.

8 Spruce di New York

Detto anche Beekman Tower, fu il primo grattacielo di Gehry, ha 76 piani ed è stato completato nel 2011. È ricoperto da migliaia di pannelli di acciaio inossidabile, e le finestre non sono allineate verticalmente: due cose che, come in molti altri suoi edifici, danno una percezione di movimento e fluidità. Ospita una scuola, degli uffici e degli appartamenti di lusso.

Fondation Louis Vuitton di Parigi

Finita nel 2014, è una struttura ricoperta di vetrate ondulate che sembrano scaglie e che danno l’idea di un veliero o di un iceberg. È un museo d’arte e un centro culturale: come anche il museo di Bilbao, è un edificio che vale la pena vedere anche all’interno perché alterna sale convenzionali a spazi più sorprendenti.

Pierre Boulez Saal di Berlino

Col passare degli anni Gehry dedicò sempre tempo alla sua passione per la musica. Questa sala da concerti fu completata nel 2017: internamente è ricoperta di legno, è ovale e prevede una scena centrale di forma e ampiezza variabile a seconda del numero e della disposizione delle sedie che la attorniano. Al piano superiore due ellissi sembrano quasi basculare sopra l’orchestra.

DZ Bank, sempre a Berlino

Terminato nel 2001, è uno spazio conferenze inserito all’interno di un edificio, con una forma ondulata che ricorda vagamente il muso di un enorme animale e una superficie opaca fatta con un tipo di pietra che ricorda quella della vicina porta di Brandburgo.

Il Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health di Las Vegas

Fu inaugurato nel 2007 e aprì nel 2010 per ospitare un centro di ricerca e raccolta fondi per la lotta all’Alzheimer: è uno degli edifici più distintivi di Las Vegas e il suo design dovrebbe riprendere l’immagine dei due emisferi del cervello che si combinano pur rimanendo separati.

Casa sua

La Frank and Berta Gehry Residence di Santa Monica, in California, fu acquistata da Gehry e sua moglie Berta negli anni Settanta: era un bungalow rosa di legno in stile olandese ma lui lo trasformò e ampliò e lo ricoprì di compensato, lamiera ondulata e rete metallica. Fu il lavoro che lo rese più famoso all’inizio della sua carriera. Lui e la moglie ci vissero per quarant’anni e poi si trasferirono in un’altra casa, sempre a Santa Monica, dove Gehry è morto venerdì. La Frank and Berta Gehry Residence comunque rimane di proprietà della famiglia.