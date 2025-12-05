Meta pagherà diversi editori di giornali per usare i loro articoli con i suoi sistemi di intelligenza artificiale

Meta, l’azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha detto di essersi accordata con alcuni editori di giornali americani e con il quotidiano francese Le Monde per acquistare il diritto a usare le notizie che pubblicano per migliorare Meta AI, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Tra gli editori coinvolti ci sono CNN, USA Today, People, Fox News, The Daily Caller e Washington Examiner.

Meta potrà così inserire le notizie nelle risposte date alle persone che fanno domande nel campo di ricerca dei suoi social. I dettagli economici degli accordi, cioè quanti soldi darà Meta a ciascun editore, non sono stati diffusi.

Per anni Meta ha pagato molti editori in diversi paesi del mondo per sfruttare le loro notizie, soprattutto nella sezione notizie di Facebook. La maggior parte degli accordi non è stata rinnovata dopo la scadenza e la sezione notizie è stata dismessa all’inizio del 2024. Nell’ultimo anno l’azienda è tornata a investire e a pagare giornali e agenzie di stampa – poco più di un anno fa per esempio aveva iniziato a pagare Reuters – perché i sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno di notizie verificate in tempo reale per essere più efficienti.