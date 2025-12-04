La terza stagione della serie Euphoria uscirà ad aprile del 2026

La rete televisiva statunitense HBO ha annunciato che l’attesa terza stagione della serie tv Euphoria uscirà ad aprile del 2026, in un giorno che non è ancora stato specificato. La serie (che in Italia è su Sky e Now e da gennaio su HBO Max) segue le vicende di un gruppo di adolescenti in una scuola statunitense e quando era uscita nel 2019 aveva avuto un enorme successo, ma a lungo c’erano stati dubbi sulla realizzazione di una terza stagione (la seconda era stata trasmessa nel 2022, e la produzione della terza era poi stata annunciata nel 2024).

Infatti gli attori protagonisti non hanno più l’età adatta a interpretare degli studenti delle superiori, e in più molti di loro sono molto ricercati e impegnati in altre produzioni, anche grazie al successo avuto proprio con Euphoria: fra loro ci sono Zendaya (che ha 29 anni), Sydney Sweeney e Jacob Elordi (che ne hanno 28). C’erano inoltre stati contrasti fra l’ideatore della serie, Sam Levinson, e la produzione, che avevano portato a ritardare ulteriormente le riprese. Secondo le prime informazioni che sono state diffuse, i personaggi della serie non saranno più studenti delle superiori.

Non è chiaro se l’uscita in Italia avverrà in contemporanea con quella negli altri paesi, come era avvenuto nel caso della seconda stagione.

