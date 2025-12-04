In Cile da marzo del 2026 sarà vietato l’uso dei cellulari in tutte le scuole
Il parlamento del Cile ha approvato una legge che vieta l’uso dei cellulari in tutte le scuole a partire da marzo del 2026. Per entrare in vigore dovrà essere approvata dal presidente Gabriel Boric: è un passaggio formale, e Boric ha detto che sostiene la legge. La nuova norma ha l’obiettivo di migliorare l’attenzione degli studenti e i loro risultati, ma anche i legami sociali e il benessere emotivo. Sono previste alcune eccezioni, come in casi di emergenza o per studenti che hanno bisogni educativi specifici. Secondo l’UNESCO (l’agenzia dell’ONU per la cultura) l’uso dei telefoni in classe è vietato nel 40 per cento di tutti i sistemi educativi nel mondo (che possono essere statali o locali): succede anche in Italia.
