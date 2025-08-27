In tutte le scuole della Corea del Sud sarà vietato l’utilizzo dei telefoni durante le ore di lezione

Il parlamento della Corea del Sud ha approvato mercoledì una legge che vieta l’utilizzo dei telefoni e dei tablet durante le ore di lezione in tutte le scuole del paese. La legge, il cui obiettivo è tutelare la salute degli studenti e limitare le distrazioni a scuola, dà inoltre la possibilità ai professori di impedire l’uso dei telefoni negli edifici scolastici anche quando non sono in corso le lezioni. Gli studenti e le studentesse con disabilità o che hanno particolari necessità legate all’apprendimento saranno esentati.

Il divieto, approvato con una larga maggioranza di 115 voti su 163, entrerà in vigore a marzo 2026, quando inizierà il nuovo anno scolastico sudcoreano, anche se molte scuole avevano già approvato dei regolamenti interni per limitare l’uso dei telefoni.

In Italia il divieto dell’uso dei cellulari sarà esteso anche alle scuole superiori dall’anno scolastico 2025-2026, come deciso a giugno dal ministro dell’Istruzione Valditara (il divieto è già in vigore per le scuole fino alla terza media). Anche Francia e Finlandia hanno introdotto divieti simili, che però riguardano solo le scuole primarie e secondarie.