Il Mondiale di Formula 1 è ancora da decidere, a una gara dalla fine

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 è stato vinto da Max Verstappen della Red Bull, che ha quindi proseguito la sua rimonta nella classifica del Mondiale. Dietro di lui sul podio sono arrivati Oscar Piastri della McLaren e Carlos Sainz della Williams. Lando Norris, l’altro pilota della McLaren e primo nella classifica generale del Mondiale, invece è arrivato solo quarto.

Significa che il vincitore del Mondiale sarà deciso nella gara finale, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, il 7 dicembre: si contenderanno il posto Norris, Verstappen e Piastri, uno scenario piuttosto inaspettato prima della gara di domenica. Tra Norris e Verstappen, rispettivamente primo e terzo, ci sono 16 punti in classifica, e chi arriva primo prende 25 punti.

I due piloti della McLaren hanno le auto più veloci di questa stagione (la scuderia infatti ha vinto con grande anticipo il campionato costruttori), ed erano arrivati ai primi due posti della sprint race di sabato (la mini gara che si corre il giorno prima di alcuni Gran Premi), seguiti proprio da Verstappen. Durante il Gran Premio, sul circuito di Losail, invece Verstappen ha guidato molto bene e ha azzeccato alcune scelte all’inizio della gara, che gli hanno permesso di portarsi in testa.

Questa stagione è iniziata in modo molto difficile per la Red Bull, la cui macchina ha smesso di essere dominante come lo era stato per anni e che a Mondiale in corso ha cambiato il suo secondo pilota e licenziato lo storico team principal (il capo della scuderia) Christian Horner, cosa che aveva creato molte incertezze nella squadra. Nonostante questo Verstappen ha iniziato a correre in maniera eccezionale in diverse gare e in generale a disputare un Mondiale di altissimo livello. In questo modo è riuscito a colmare un divario che inizialmente sembrava irrecuperabile rispetto ai piloti della McLaren.

I piloti della Ferrari invece hanno avuto risultati piuttosto deludenti: Charles Leclerc è arrivato ottavo e Lewis Hamilton dodicesimo. Il pilota Andrea Kimi Antonelli, della Mercedes, è arrivato quinto, superato alla fine della gara da Norris.