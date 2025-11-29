C’è un grosso guaio che domani potrebbe creare disagi al vostro volo

Venerdì sera la società produttrice di aerei Airbus ha comunicato l’esigenza di sottoporre a una manutenzione straordinaria molti dei suoi aerei della serie A320, tra i più popolari aerei per passeggeri al mondo. L’intervento coinvolgerà circa seimila aerei di linea utilizzati per tratte di breve o media lunghezza, ed è prevista nelle prime ore di domenica 30 novembre (anche se alcune compagnie hanno già cominciato). Sembra probabile che l’intervento causerà disagi, ritardi e cancellazioni sui voli di tutto il mondo, compresi quelli da e per l’Italia.

La necessità di questa manutenzione straordinaria è emersa nel corso delle indagini per un problema che aveva avuto un aereo A320 il 30 ottobre durante un volo da Cancun, in Messico, a New York, negli Stati Uniti: i piloti avevano perso improvvisamente il controllo dell’aereo e avevano dovuto fare un atterraggio di emergenza in Florida. Quindici persone erano rimaste ferite, e le indagini interne hanno scoperto che il problema era legato agli effetti che hanno le tempeste solari sui sistemi di controllo di questi aerei, ed è comune a tutti i modelli in circolazione della serie A320.

Una tempesta solare è l’effetto che produce sulla Terra un’improvvisa attività sulla superficie del sole. Queste “eruzioni solari”, chiamate tecnicamente “espulsioni di massa coronale”, sono costituite da plasma che viene trascinato lontano dal campo magnetico della corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera della stella che si estende per centinaia di migliaia di chilometri. La “nube” di questo materiale, quando arriva sulla Terra, di solito tra le 24 e le 36 ore dal momento dell’eruzione, può interferire con i satelliti o se particolarmente forte può causare danni sulla superficie terrestre.

L’intervento di manutenzione straordinaria dovrà correggere l’anomalia nel sistema di controllo degli aerei, e dovrebbe richiedere solo un cambiamento del software. È un lavoro di qualche ora, che però potrebbe complicarsi nel caso dei modelli più vecchi che richiedono la sostituzione di componenti hardware. Secondo il Corriere della Sera sono circa cinquemila gli aerei per cui basterà un lavoro sul software, mentre per altri mille servirà un intervento ben più lungo. È probabile insomma che ritardi e cancellazioni possano protrarsi anche nei prossimi giorni.