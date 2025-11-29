Che aerei sono gli Airbus A320 e perché sono così diffusi

Domenica diversi voli in programma in Europa e nel mondo subiranno ritardi e cancellazioni a causa di una manutenzione straordinaria che la società produttrice di aerei Airbus dovrà effettuare su circa seimila aerei di linea della serie A320, utilizzati per tratte di breve o media lunghezza. Un’operazione di una singola azienda, che nella maggior parte dei casi dovrebbe durare solo poche ore, potrebbe avere un impatto così esteso perché quelli della serie A320 sono fra i più popolari aerei per passeggeri al mondo; dall’inizio di ottobre sono persino il modello di aereo civile più venduto nella storia.

Gli aerei della serie A320 sono lunghi da 31 a 44 metri a seconda del modello e possono ospitare da un centinaio di passeggeri a circa 230. Airbus ne ha venduti oltre 12mila dall’anno della loro messa in commercio, cioè il 1988. La loro popolarità è data da una serie di fattori, sia tecnici che storici.

L’A320 è stato il primo aereo civile di medie dimensioni ad avere dei comandi quasi totalmente digitali e automatizzati. Negli anni è stato un notevole vantaggio rispetto al suo rivale più diretto, il Boeing 737, progettato alla fine degli anni Sessanta. Pur essendo stato aggiornato, il 737 conserva ancora dei sistemi di controllo meccanici, per i quali occorre molta più iniziativa del pilota. La cabina dell’A320 è anche leggermente più larga e in generale tutti i suoi meccanismi, come il modo in cui esce e rientra il carrello, sono più moderni rispetto al rivale.

Le sue vendite aumentarono ancora di più quando nel 2003 venne fermata la produzione del Concorde, l’unico aereo passeggeri supersonico usato su larga scala nella storia dell’aviazione. Nonostante alcuni incidenti iniziali che fecero molto discutere sul livello di sicurezza di sistemi automatizzati, negli ultimi vent’anni la tecnologia dell’A320 è stata ripresa dalle altre aziende ed è diventata più o meno lo standard con cui si costruiscono tutti gli aerei.

Oggi gli A320 sono considerati fra i più sicuri del settore, e anche per questo di recente hanno superato il Boeing 737, che negli ultimi anni è stato coinvolto in diversi incidenti aerei (mortali e non). Questi incidenti hanno ridotto la fiducia nella sicurezza di Boeing facendo calare la richiesta dei suoi prodotti da parte delle compagnie aeree, cosa che ha ulteriormente favorito Airbus.

– Leggi anche: I posti più sicuri su un aereo sono quelli posteriori?