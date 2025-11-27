Ogni maledetta domenica, a partire dalla prossima

Domenica 30 novembre esce una nuova newsletter del Post: si chiama Sunday Post e ci troverete dentro un intero articolo pubblicato sul Post in settimana, che vale la pena leggere. Potrà essere uno spiegone dell’argomento di cui si è parlato di più, una storia che abbiamo trovato solo noi, un reportage dall’estero, un approfondimento sul libro, sul film o sulla serie tv di cui sentite parlare da giorni.

Orientarsi tra tutte le cose che succedono non è facile e da sempre il Post offre una selezione di quello che è importante sapere. Sunday Post vuole essere un aiuto in più e suggerire una lettura che, secondo noi, merita la vostra attenzione: non ci troverete necessariamente il caso della settimana, ma anche storie meno centrali che raccontano bene il mondo in cui viviamo e aiutano a capirlo meglio. Ogni articolo sarà poi introdotto da chi l’ha scritto per condividere il modo in cui lavoriamo, perché scegliamo una storia e come scegliamo di raccontarla.

Sunday Post è una newsletter gratuita e aperta a tutte e a tutti: potete iscrivervi qui e riceverla ogni domenica mattina. È possibile, come tutto il lavoro della redazione, grazie a chi si abbona al Post: se non hai un abbonamento al Post puoi decidere di farlo anche tu.