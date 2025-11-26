Qualcuno ha sparato a due agenti della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca, a Washington. La polizia ha detto di aver arrestato un sospettato e di aver messo in sicurezza l’area. Per il momento non si conoscono le dinamiche della sparatoria, e ci sono poche informazioni. Una fonte anonima sentita da Associated Press ha detto che il sospettato sarebbe stato a sua volta raggiunto da colpi di pistola, ma che non sarebbe in pericolo di vita: lui e i due agenti, almeno uno dei quali sarebbe in condizioni gravi, sono stati portati in ospedale.

[Notizia in aggiornamento]