Si è dimesso il segretario generale del Garante della privacy, Angelo Fanizza. Le motivazioni non sono state rese note ma secondo la trasmissione d’inchiesta Report e le ricostruzioni di vari giornali c’entra il caso cominciato con le inchieste della stessa Report, che nelle scorse settimane avevano messo in risalto i potenziali conflitti di interessi e contiguità con il governo del Garante. Diversi politici dell’opposizione avevano chiesto le dimissioni dei quattro componenti del collegio direttivo (quelli nominati dai partiti). Giovedì, secondo Wired e Report, anche l’assemblea dei lavoratori del Garante ha chiesto le dimissioni del collegio.

Non è del tutto chiaro che ruolo Fanizza abbia avuto in questa vicenda. Report e il Fatto Quotidiano sostengono che Fanizza abbia chiesto al dirigente della sicurezza informatica, Cosimo Comella, di acquisire tutte le mail dei dipendenti dal marzo 2001 a oggi con l’obiettivo di individuare chi aveva dato informazioni a Report e al Fatto stesso. Comella si sarebbe rifiutato, e la sua risposta sarebbe stata letta giovedì davanti all’assemblea dei lavoratori, che avrebbero quindi chiesto anche le dimissioni di Fanizza.

Report ha diffuso sui suoi profili social una foto della comunicazione di Fanizza a Comella che non cita espressamente la trasmissione, ma è datata 4 novembre, cioè due giorni dopo la prima puntata della sua inchiesta. In una risposta riportata dall’agenzia ANSA, il collegio del Garante ha sostenuto di essere totalmente estraneo «alla comunicazione a firma dell’ex segretario generale» e che la sua richiesta non sia poi stata eseguita.

Il Garante per la protezione dei dati personali, comunemente chiamato Garante della privacy, è una delle più note tra le molte “autorità amministrative indipendenti” che ci sono in Italia. La polemica tra Report e il Garante era iniziata con una multa di 150mila euro data alla Rai a fine ottobre a causa di Report, che aveva diffuso una registrazione audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie. Report aveva risposto documentando una visita di Agostino Ghiglia, il componente del collegio direttivo vicino a Fratelli d’Italia, alla sede del partito a Roma, in via della Scrofa, accusandolo di essersi fatto condizionare dal governo nel decidere la multa. Dieci giorni fa il presidente del collegio, Pasquale Stanzione che è espressione del PD, aveva detto che nessuno di loro si sarebbe dimesso.

