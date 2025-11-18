La miglior pallavolista italiana sulla sabbia

Nella pallavolo che si gioca in palestra – 6 contro 6 – l’Italia ha vinto da poco i Mondiali femminili e maschili, confermandosi la miglior nazionale al mondo. Sulla sabbia invece è un’altra storia: ai Mondiali di beach volley nessuna coppia italiana è mai riuscita a vincere una medaglia. Ci stanno provando in questi giorni ad Adelaide, in Australia, due coppie femminili: Claudia Scampoli e Giada Bianchi, e soprattutto quella formata da Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi.

Gottardi e Orsi Toth hanno vinto il loro girone da 4 con due vittorie per 2 set a 0 e una sconfitta per 2 set a 1, e poi hanno vinto 2-0 ai sedicesimi di finale, qualificandosi per gli ottavi. Pur giocando assieme solo da questa stagione, sono considerate una coppia temibile per molte avversarie. In particolare Gottardi, che è di Modena e mercoledì compirà 23 anni, da ormai qualche anno si sta affermando come una delle giocatrici più forti, promettenti e spettacolari. «In pochi, tra coloro che la guardano giocare, se ne dimenticano. Gottardi è una delle migliori giovani giocatrici di questo sport», scrive il sito specializzato SandCast.

Nel beach volley si gioca in due contro due e le giocatrici devono saper fare tutto. Tra le due, una si specializza nel muro, l’altra nella difesa: quando contrastano un attacco avversario cioè una salta a rete per tentare di intercettarlo, e l’altra si piazza dietro per provare a prenderlo nel caso il muro non riesca. Gottardi nella coppia è la giocatrice di muro, un fondamentale in cui eccelle per tempismo, elevazione e capacità di capire dove attaccherà l’avversaria. Nei sedicesimi di finale contro le tedesche Cinja Tillmann e Svenja Müller ha fatto cinque muri-punto, compreso quello sul match point nei vantaggi del secondo set.

Gottardi è un’atleta eccezionale, con un passato nella pallavolo indoor ma anche nella ginnastica artistica e nella danza, due sport a cui deve in parte il suo sapere essere esplosiva e coordinata. SandCast ha scritto che è «implacabile, con un salto verticale da saltatrice in alto e il controllo del corpo della ballerina e ginnasta che era un tempo».

In attacco colpisce la palla ad altezze che poche giocatrici raggiungono, e questo le consente di alternare schiacciate potenti ad altri colpi più “manovrati”, con cui piazza la palla nelle zone di campo non coperte. Per questo motivo le sue avversarie spesso la evitano in ricezione: scelgono cioè di battere sulla sua compagna, in modo da costringere Gottardi ad alzare (o al massimo a schiacciare di seconda intenzione, direttamente dalla ricezione di Orsi Toth, che però è più complicato). Nelle prime quattro partite dei Mondiali, per dire, Orsi Toth ha attaccato 121 palloni, Gottardi 78.

Orsi Toth è una giocatrice di grande esperienza, ungherese naturalizzata italiana: ha 35 anni e ha giocato parecchio sia a pallavolo sia a beach volley. Facendo coppia con Gottardi viene messa più sotto pressione dalle avversarie, ma riesce spesso a cavarsela grazie a un’ottima tecnica in ricezione e in attacco.

Essere la giocatrice meno sollecitata sulla battuta avversaria, allo stesso tempo, ha consentito a Gottardi di affinare le sue abilità in alzata, eccellenti anche quando la palla non è comodissima, e deve per esempio alzarla all’indietro (quindi di spalle rispetto alla sua compagna).

Nei mesi scorsi Gottardi e Orsi Toth hanno vinto assieme il campionato italiano e, soprattutto, sono diventate la prima coppia italiana a vincere un torneo della categoria Elite16, la più importante nel circuito del beach volley. Ci sono riuscite ad Amburgo, in Germania, battendo in finale la coppia numero 1 del ranking, composta dalle brasiliane Thamela Coradello e Victoria Lopes.

Gottardi ha detto varie volte che quando gioca le piace pensare anche al pubblico, alla parte estetica del gesto sportivo. Le sue abilità tecniche e atletiche la rendono una giocatrice versatile, che può entusiasmare il pubblico non solo con i suoi attacchi e con i suoi muri, ma anche con salvataggi e recuperi spettacolari, con alzate creative, con la sua efficace battuta float (cioè con la palla che non ruota ma ondeggia in modo imprevedibile nella sua traiettoria). Pur essendo sempre la più giovane della coppia, è spesso lei la trascinatrice nei vari tornei.

Gottardi si fece notare per la prima volta ai Mondiali del 2022, organizzati al Foro Italico di Roma; aveva solo 19 anni e pochissima esperienza nel beach volley e giocò in coppia con l’esperta giocatrice Marta Menegatti. Arrivarono quinte, miglior risultato di sempre per una coppia italiana ai Mondiali, andando ben oltre le aspettative e battendo diverse avversarie più quotate. Gottardi e Menegatti hanno poi giocato insieme anche alle Olimpiadi di Parigi nell’estate del 2024, venendo eliminate agli ottavi di finale.

Quest’anno Gottardi ha cominciato a giocare alcuni tornei con Claudia Scampoli, che invece come detto ai Mondiali sta facendo coppia con Giada Bianchi. Scampoli e Bianchi, dopo essere arrivate terze nel girone e aver passato il turno eliminatorio per le migliori terze, mercoledì alle 12:30 (ora italiana) giocheranno anche loro i sedicesimi di finale.

Da un po’ di mesi comunque Gottardi fa coppia fissa con Orsi Toth, e le cose stanno funzionando bene. Prima dei Mondiali, l’allenatrice delle due coppie italiane Caterina De Marinis ha detto che «Gottardi e Orsi Toth hanno bruciato un po’ le tappe. Sono state molto brave a mantenere un livello di gioco elevato e, considerando che giocano insieme da poco, neanche noi ci aspettavamo subito risultati sportivi così entusiasmanti».

Finora ai Mondiali stanno procedendo bene, se si esclude la sconfitta un po’ inattesa contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia Macdonald, che non ha impedito loro di vincere comunque il girone (per il miglior rapporto set vinti-persi). Ai sedicesimi hanno giocato un’ottima partita contro Tillmann e Müller, ottava testa di serie del torneo (su 48 partecipanti: Gottardi e Orsi Toth sono la nona, Scampoli e Bianchi la ventesima). Contro le tedesche hanno vinto il primo set agevolmente con il punteggio di 21 a 12 e il secondo ai vantaggi 25 a 23, annullando anche un paio di set point alle avversarie.

Giovedì, a un orario ancora da definire, affronteranno agli ottavi di finale un’altra coppia tedesca, la diciassettesima del tabellone, composta da Linda Bock e Louisa Lippmann. Le partite dei Mondiali di beach volley si possono vedere in streaming sulla piattaforma Volleyball World, per la quale serve un abbonamento.