Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha creato una startup di intelligenza artificiale, Project Prometheus

Il fondatore e proprietario di Amazon Jeff Bezos ha creato una startup che si occupa di intelligenza artificiale, applicata alla produzione in ambito aerospaziale e automobilistico. La nuova azienda si chiama Project Prometheus e se ne sa poco perché finora le informazioni al riguardo sono rimaste riservate: ha dato notizia della sua esistenza il New York Times, ma non si sa di preciso quando sia stata fondata. Si sa però che ha già raccolto finanziamenti per 6,2 miliardi di dollari (più di 5 miliardi di euro), e dunque tra le startup in fase iniziale si può già considerare una delle più finanziate al mondo.

Bezos ha insieme ad altri un ruolo esecutivo in Project Prometheus, e anche questa è un po’ una notizia: formalmente infatti è dal 2021 che non si occupa direttamente della gestione di un’azienda, quando lasciò il ruolo di amministratore delegato di Amazon per diventare presidente del consiglio di amministrazione. Ultimamente comunque si è occupato molto di Blue Origin, azienda aerospaziale concorrente di SpaceX di Elon Musk, di cui è fondatore.