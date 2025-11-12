La Francia e la riforma delle pensioni, di nuovo

Mercoledì pomeriggio in Francia l’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento, voterà per decidere se sospendere fino alle prossime elezioni presidenziali (nel 2027) la contestata riforma delle pensioni, approvata nel 2023 e che alza gradualmente l’età pensionabile da 62 a 64 anni. La norma è contenuta in un’importante legge finanziaria, quella sui fondi per la previdenza sociale (ossia il welfare) per il 2026. Il testo è uno dei due principali che compongono il bilancio dello stato, e deve essere approvato definitivamente entro metà dicembre: proprio su questo nell’ultimo anno sono caduti due governi, quelli di Michel Barnier e di François Bayrou.

Se anche la legge dovesse essere approvata oggi, prima di diventare definitiva dovrà passare dal Senato.

L’approvazione della sospensione della riforma sulle pensioni è fondamentale per la tenuta del governo di minoranza dell’attuale primo ministro, Sébastien Lecornu, del partito del presidente Emmanuel Macron. A chiederla è stato il Partito Socialista, che in cambio ha acconsentito a non votare la sfiducia e quindi a non far cadere anche questo governo.

La riforma delle pensioni è sempre stata un tema enormemente discusso in Francia: è considerata uno dei simboli della presidenza di Emmanuel Macron, che ha sempre sostenuto la necessità di ridurre il costo del sistema pensionistico francese, raddoppiato negli ultimi quarant’anni in rapporto al PIL. Per questo il fatto che Lecornu abbia proposto di sospenderla è stato visto come una grossa concessione. La legge al tempo era così impopolare che fu approvata grazie all’articolo 49.3 della Costituzione, che consente al governo di approvare un provvedimento senza passare dal parlamento e che è stato più volte usato in questi anni dai governi nominati da Macron.

In questi due anni i partiti all’opposizione non hanno mai smesso di criticare Macron e i suoi alleati per averla attuata e i Socialisti hanno sfruttato questo momento di grossa instabilità politica per cercare, se non di annullarla, almeno di sospenderla temporaneamente, con la speranza di poterci tornare dopo le elezioni presidenziali del 2027. Non tutti però sono d’accordo con questa strategia, a partire dai loro alleati della France insoumise, il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon.

Non è sicuro che la sospensione sarà approvata: tutto dipenderà da come voteranno i deputati dei partiti che sostengono il governo di Lecornu, che ancora non hanno commentato.

Chi dovrebbe votare a favore

Hanno già detto che voteranno a favore il Partito Socialista, promotore della misura; il partito di estrema destra del Rassemblement National, da sempre fortemente contrario alla riforma; e il gruppo parlamentare Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT), composto da 22 parlamentari che vanno dal centrodestra al centrosinistra, che già nel 2023 aveva proposto una mozione di sfiducia contro la riforma delle pensioni che non era passata per soli nove voti.

Se tutti i deputati rispettassero le indicazioni dei loro gruppi, la misura avrebbe 214 voti a favore: sono meno dei 289 necessari per avere la maggioranza semplice, nel caso in cui tutti votassero. È però quasi certo che molti deputati si asterranno, abbassando il numero minimo necessario di voti per approvarla.

Chi dovrebbe votare contro

Voteranno invece contro, come detto, La France insoumise, i Repubblicani (centrodestra) e la maggioranza dei deputati di Horizons, il partito di centrodestra dell’ex primo ministro Édouard Philippe, che sostiene il governo. Secondo questi ultimi due, posticipare l’entrata in vigore della legge equivale a illudere il popolo francese, facendogli pensare che sarà ancora economicamente e demograficamente sostenibile continuare a mandare le persone in pensione a 62 anni.

La France insoumise invece è contraria alla misura per il motivo opposto, ossia che voterebbe a favore solo di una completa revoca della riforma delle pensioni, e non solo di una sospensione. Per il deputato Aurélien Le Coq, rimandarne l’entrata in vigore non è «una vittoria politica» ma è solo «andare a recuperare le briciole». «Non siamo qui per chiedere l’elemosina», ha detto a Franceinfo. Ovviamente questa posizione è stata molto criticata dai Socialisti, che accusano LFI di star pensando più a togliere voti a loro che al bene dei cittadini francesi.

Insieme questi partiti avrebbero 155 voti, quindi molti meno di quelli a favore. Tutto dipenderà dalla decisione che prenderanno i partiti che non si sono ancora espressi, che non hanno dato indicazioni di voto o che dicono che si asterranno.

Gli astenuti e gli indecisi

Fra questi ci sono i Verdi e i Comunisti. Per i Verdi, votare contro significherebbe inimicarsi il Partito Socialista, con cui collaborano spesso e a cui sono più politicamente vicini, ma votare a favore vorrebbe dire andare contro il volere della France insoumise, che è un partito di sinistra molto popolare con cui è vantaggioso allearsi alle elezioni. Per questo potrebbero anche finire per astenersi, scontentando un po’ tutti.

Restano infine l’Unione delle destre per la Repubblica, il partito fondato da Éric Ciotti con i fuoriusciti del Partito Repubblicano e alleato di Rassemblement National, e i partiti che, insieme a Horizons, sostengono il governo di Lecornu: sono quelli che compongono il gruppo parlamentare macronista Ensemble pour la République, guidato dall’ex primo ministro Gabriel Attal, e Movimento Democratico, il partito centrista dell’ex primo ministro François Bayrou.

Da una parte, questi partiti sono interessati a far passare la misura, così da poter continuare a governare e far approvare la legge di bilancio. Dall’altra, proprio per via del carico simbolico della riforma delle pensioni, per loro votare a favore sarebbe problematico. Lunedì sera Gabriel Attal ha consigliato ai suoi deputati di astenersi, ed è previsto che molti seguiranno questa indicazione.

