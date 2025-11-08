Weekly Beasts

Alcune delle fotografie di animali di questa raccolta sono state scattate in posti al centro di alcune notizie dell’ultima settimana: ci sono carlini in un seggio elettorale di New York; galline in Vietnam che cercano riparo dalle acque alluvionali del tifone Kalmaegi; colombe liberate in cielo a Novi Sad, in Serbia, in memoria dei morti nel crollo di una tettoia della stazione ferroviaria; e un maiale sopravvissuto all’uragano Melissa, nella provincia di St. Elizabeth. Ma ci sono anche un anatroccolo che si liscia le piume, un elefante durante un addestramento medico e un pesce chitarra in una vasca dell’oceanario di Lisbona. Infine, uno scoiattolo che sembra venirvi incontro.