Nelle Filippine è stato dichiarato lo stato d’emergenza per il tifone Kalmaegi

La protezione civile delle Filippine ha detto che le persone morte nel paese a causa del tifone Kalmaegi sono 114: secondo l’agenzia di stampa AFP a queste vanno aggiunte le 28 delle persone morte sull’isola di Cebu, la più colpita dell’arcipelago, segnalate dalle autorità provinciali ma non ancora incluse nel conteggio a livello nazionale. Le persone che risultano ancora disperse sono invece 127 e i feriti 82. Nel frattempo il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e ha avvertito che un’altra tempesta, nota come Fung-wong ma localmente come Uwan, dovrebbe colpire il paese nel fine settimana.

La maggior parte delle morti è avvenuta per annegamento. Da lunedì nelle Filippine il tifone Kalmaegi ha portato precipitazioni molto forti e raffiche di vento fino a 180 chilometri orari. Le piogge hanno allagato interi quartieri, in alcuni casi riempiendoli di correnti di acqua fangosa e costringendo le persone a rifugiarsi sui tetti. Il tifone ha provocato grosse inondazioni soprattutto nelle isole Visayas, che compongono la parte centrale dell’arcipelago, e in particolare a Cebu dove i morti in totale sono stati 71. Fra i morti ci sono anche sei membri dell’equipaggio di un elicottero militare precipitato durante una missione di soccorso dopo il tifone.

Nelle Filippine, lo stato di calamità dà alle agenzie governative maggiore potere di accedere ai fondi di emergenza e di accelerare la consegna di beni e servizi essenziali a chi ne ha bisogno. Può essere dichiarato quando il numero dei morti è elevato, quando i danni alle proprietà sono gravi e vengono compromessi i mezzi di sussistenza e il normale stile di vita delle persone nelle aree colpite.

Prima dell’arrivo del tifone erano state evacuate quasi 400mila persone nella zona centrale e in quella orientale delle Filippine. Alcune di loro vivevano nelle tende messe a disposizione come rifugio dopo il forte terremoto che aveva colpito Cebu lo scorso 30 settembre, distruggendo molti edifici e causando più di 70 morti.

Giovedì la tempesta ha lasciato le Filippine per spostarsi verso ovest, sul mar Cinese meridionale, ed è previsto che venerdì arrivi nel sud del Vietnam dove più di 50 voli sono già stati cancellati o riprogrammati. Anche la Thailandia si sta preparando all’impatto del tifone che potrebbe causare inondazioni e frane. Sempre le Filippine, invece, tra il tardo pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato potrebbero essere colpite da un’altra tempesta: le zone a rischio comprendono Luzon, la grossa isola su cui si trova la capitale Manila.

Nelle Filippine le tempeste tropicali sono molto comuni: ce ne sono in media venti all’anno, che in molti casi provocano decine di morti, anche per il cattivo stato delle infrastrutture. I tifoni sono le tempeste tropicali che si sviluppano nell’oceano Pacifico occidentale, e dal punto di vista meteorologico sono analoghi agli uragani, che invece sono le tempeste che si sviluppano nel Pacifico orientale e nell’Atlantico.