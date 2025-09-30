C’è stato un terremoto di magnitudo 6.9 al largo delle coste filippine

Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato al largo delle coste delle Filippine attorno alle 10 di martedì sera (le 4 di pomeriggio in Italia). L’epicentro si trovava circa 17 chilometri a nordest della città di Bogo, nella provincia di Cebu, nella parte centrale del paese. Sono morte almeno sei persone secondo il sindaco Alfie Reuynets, sono crollati diversi edifici e si sono aperti squarci nelle strade. Molte persone hanno lasciato le proprie case e si sono radunate in luoghi sicuri della città, dove ci sono state interruzioni della corrente. Inizialmente il centro di monitoraggio dei terremoti filippino aveva emesso un allerta tsunami, invitando le persone ad allontanarsi dalla costa, ma è rientrato poco dopo.