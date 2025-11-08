Due tempeste nel giro di poco tempo

Fung-wong, il tifone ribattezzato localmente come Uwan, dovrebbe arrivare nelle Filippine entro domenica sera: sarà il secondo a colpire il paese nel giro di pochissimo tempo. Non è una cosa del tutto anomala: nelle Filippine i tifoni (cioè le tempeste tropicali che si sviluppano nell’oceano Pacifico) sono molto comuni, ma quella appena passata è stata particolarmente forte, e anche Fung-wong è stata classificata come tempesta di categoria cinque, la più alta.

Fung-wong si trova a nord est e porta venti fino a 140 chilometri orari: anche se non ha ancora raggiunto la terra ferma ha già provocato piogge molto forti lungo la costa orientale filippina, che in alcune aree hanno causato inondazioni di fango nelle zone residenziali.

Il paese si sta preparando ad affrontare il suo arrivo: le lezioni sono state sospese in diverse scuole, la compagnia di bandiera Philippine Airlines ha cancellato numerosi voli e sabato sono cominciate le evacuazioni, che secondo la protezione civile dovranno concludersi al più tardi domenica mattina.

Il governo ha inoltre dichiarato lo stato di calamità naturale, in modo da facilitare i soccorsi e la mobilitazione di fondi per l’emergenza. L’arrivo di Fung-wong ha costretto le autorità anche a sospendere la ricerca dei dispersi causati dal tifone Kalmaegi, che solo qualche giorno fa aveva causato la morte di più di 200 persone, più di 130 dispersi, quasi mezzo milione di sfollati e danni ingenti. Kalmaegi aveva poi raggiunto il Vietnam, provocando cinque morti e grossi danni.