Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Kazakistan aderirà agli accordi di Abramo, grazie ai quali nel 2020 (durante il primo mandato di Trump) Israele aveva normalizzato le proprie relazioni diplomatiche ed economiche con due paesi del Golfo Persico a maggioranza araba e musulmana, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A loro si erano poi aggiunti il Marocco e il Sudan.

Trump lo ha annunciato durante la visita negli Stati Uniti del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e dei leader di altre quattro repubbliche dell’Asia centrale: Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan e Kirghizistan.

Fonti diplomatiche del Kazakistan hanno definito l’adesione logica e naturale, ma si tratta di una mossa principalmente simbolica, dato che il paese ha rapporti diplomatici con Israele da oltre trent’anni. Serve però a rafforzare l’iniziativa politica internazionale di Trump, che da quando è stato rieletto ci tiene moltissimo a mostrarsi come un leader pacificatore e un abile negoziatore.

Con la sua tipica retorica molto celebratoria, Trump ha definito l’adesione del Kazakistan «un importante passo avanti nella costruzione di ponti in tutto il mondo» e ha detto che il Kazakistan sarà il primo paese di molti che aderiranno agli accordi di Abramo durante questo suo secondo mandato da presidente.