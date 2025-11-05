Il giornalista licenziato dall’Agenzia Nova dopo una domanda su Israele 

Il giornalista Gabriele Nunziati è stato licenziato dall’agenzia di stampa Agenzia Nova a causa di una domanda su Israele rivolta alla portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, durante una conferenza stampa a Bruxelles. Il 13 ottobre le aveva chiesto se ritenesse che Israele dovesse pagare per la ricostruzione di Gaza, visto che aveva detto che la Russia doveva pagare per quella dell’Ucraina. Pinho aveva risposto soltanto: «La sua è una domanda molto interessante alla quale però in questa fase non vorrei rispondere».

Un paio di settimane dopo, il 27 ottobre, Nunziati ha ricevuto una lettera con cui Agenzia Nova interrompeva il rapporto di collaborazione. Intervistato da Fanpage, Nunziati ha detto che nei giorni successivi alla domanda aveva ricevuto diverse telefonate dai suoi capi, con toni che ha definito «abbastanza tesi». Il video della domanda nel frattempo aveva infatti iniziato a circolare molto online, ricondiviso da chi riteneva che mostrasse in maniera molto efficace la disparità tra come le due questioni – la guerra a Gaza e quella in Ucraina – vengono trattate dall’Unione Europea.

Agenzia Nova ha mandato un comunicato di replica a Fanpage in cui non smentisce di aver mandato la lettera a Nunziati, sostenendo che la sua domanda fosse «tecnicamente sbagliata», perché la Russia ha invaso un paese mentre Israele «ha subito un’aggressione armata» (riferendosi alla strage del 7 ottobre 2023).

«Non sorprende, quindi, che la portavoce non abbia risposto alla domanda, essendo assolutamente fuori luogo e di natura erronea», ha scritto l’agenzia. «Quel che è peggio, il video relativo alla sua domanda è stato ripreso e rilanciato da canali Telegram nazionalisti russi e dai media legati all’Islam politico in funzione anti-europea, creando imbarazzo all’agenzia». Sulla vicenda è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, con una nota in cui la deputata Anna Laura Orrico ha chiesto chiarimenti all’Agenzia Nova.