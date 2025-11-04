Sono morti i due alpinisti italiani che da giorni erano dispersi sul Panbari, in Nepal

Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani che erano dispersi in Nepal da venerdì, sono stati trovati morti. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri italiano, a cui l’hanno riferito le autorità nepalesi. I due stavano cercando di scalare il monte Panbari, una vetta poco frequentata di 6.887 metri nella zona del Manaslu (8.163 metri), l’ottava montagna più alta al mondo.

Farronato, di Bassano del Grappa, e Caputo, di Milano, si trovavano al campo 1, a una quota di 5mila metri, quando il meteo è peggiorato molto. Alla spedizione partecipava anche un altro italiano, Valter Perlino, che si è salvato perché aveva interrotto la scalata per un problema al piede e si era fermato al campo base. È stato tratto in salvo da un elicottero nepalese.

Da giorni sulle montagne nepalesi c’è forte maltempo, che fra le altre cose ha bloccato in quota diversi alpinisti nepalesi e stranieri. Lunedì per una valanga su una montagna a circa 200 chilometri dal Panbari sono morti sette alpinisti: secondo la polizia nepalese uno di loro era italiano. Il ministero degli Esteri italiano ha detto martedì di non essere ancora riuscito a confermarlo, ma che risultano anche altri alpinisti italiani dispersi nel paese, con i quali si sta provando a ristabilire i contatti.