È morto il fotografo Mimmo Jodice

Martedì è morto Mimmo Jodice, tra i più noti fotografi italiani: aveva 91 anni. Nella sua lunga carriera aveva sperimentato molto e attraversato stili diversi, passando da un’attitudine più documentaria a una più immaginifica. Documentò il contesto sociale di Napoli e del Sud Italia soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, per poi passare alla fotografia di paesaggi e rovine prive di figure umane e a lavori più concettuali. Sperimentò molto anche nelle tecniche, nel tipo di stampa e di materiali per la sua attività fotografica.

I suoi lavori su Napoli, una delle fasi per cui è maggiormente ricordato, erano concentrati soprattutto sulla cultura popolare: ha fotografato feste e riti religiosi, quartieri popolari, mercati e in generale il rapporto tra la città e la vita quotidiana di chi ci viveva, oltre ai contesti sociali più degradati e poveri della città. Nella realizzazione del suo lavoro su Napoli, e sulla cultura mediterranea in generale, ha collaborato con antropologi, musicologi studiosi di tradizioni popolari.

Nella sua fase sul paesaggio ha sperimentato uno stile molto diverso, fotografando soprattutto in bianco e nero monumenti in rovina, paesaggi costieri, statue e spazi deserti, con riferimenti all’opera del pittore metafisico Giorgio De Chirico.

Nel corso della sua carriera, Jodice ha collaborato con alcuni celebri artisti, tra cui Andy Warhol, Luigi Ghirri, Alberto Burri, Joseph Beuys e Sol LeWitt. Le sue fotografie sono state esposte in importanti musei nazionali e internazionali, come il Centro Pompidou e il museo del Louvre a Parigi, in Francia, il Philadelphia Museum of Art, negli Stati Uniti e il Museum de Arte de Sao Paulo, in Brasile.

Domenico (noto come “Mimmo”) Jodice era nato a Napoli, nel rione Sanità, il 29 marzo del 1934. Prima di dedicarsi alla fotografia, a partire dagli anni Cinquanta, si era impegnato, da autodidatta, nel disegno e nella pittura. Dal 1970 al 1994 ha insegnato fotografia all’Accademia di belle arti di Napoli.