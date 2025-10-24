Parlare di cose di un certo genere

Quattro anni fa usciva Questioni di un certo genere, il secondo numero della rivista cartacea del Post COSE Spiegate bene, con l’intento di provare a raccontare e rendere comprensibili a tutte e tutti temi e problemi, spesso inafferrabili, legati alle cosiddette “questioni di genere”: le identità sessuali, i femminismi, il linguaggio di genere. Da quando ne abbiamo scritto e parlato, gli importanti dibattiti su questi argomenti sono andati avanti e si sono aggiornati, e a noi è sembrato utile, allora come oggi, riprendere il tema e proporre nuovi spunti di riflessione, con esperte ed esperti che di questi argomenti si occupano quotidianamente, nella modalità finora molto apprezzata delle Dieci lezioni.

Giovedì 20 novembre inizia quindi una nuova edizione delle “Dieci lezioni di un certo genere”, dieci incontri in diretta online (ma che si potranno vedere o rivedere registrati nei mesi successivi) in cui, tra le tante cose, si parlerà di cosa sono e da dove vengono le teorie di genere; cosa significa parlare oggi di femminismo e perché è un tema che riguarda anche gli uomini; cosa vuol dire utilizzare un linguaggio inclusivo e come le parole che scegliamo e le storie che leggiamo ogni giorno costruiscono, o mettono in discussione, immaginari e stereotipi. Gli incontri sono pensati per tutte e tutti, per chi vuole capire meglio le conversazioni degli ultimi anni sulle questioni di genere, e per chi già conosce questi temi e cerca nuovi spunti di riflessione. Per continuare a discuterne, meglio.

Saranno due incontri ogni settimana della durata di un’ora e mezza, dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta con la possibilità di fare domande in chat ai docenti, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 30 aprile 2026. Iscriversi alle “Dieci lezioni di un certo genere” costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistare il corso per ricevere lo sconto). Le iscrizioni chiudono mercoledì 19 novembre. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

20 novembre

1. Il linguaggio di genere

Cosa significa usare un linguaggio inclusivo e come i giornali e i media costruiscono, o mettono in discussione, gli stereotipi di genere.

con Vera Gheno (sociolinguista e traduttrice)

21 novembre

2. Che cos’è l’identità di genere

Un’introduzione per mettere ordine tra concetti spesso confusi, e per capire da dove vengono le teorie di genere e come si sono evolute nel tempo.

con Massimo Prearo (ricercatore, esperto di studi di genere e politiche LGBTQ+)

25 novembre

3. Alle radici dell’intersezionalità

Quando razza, genere e classe non possono essere separati: un’analisi delle oppressioni che si intrecciano.

con Marie Moïse (docente di studi di genere e decoloniali)

27 novembre

4. Di cosa parliamo quando parliamo di femminismo

Tra idee, movimenti e storie che hanno dato forma al femminismo, per capire come è cambiato nel tempo e perché continua a essere una parola importante oggi.

con Giulia Blasi (scrittrice e formatrice)

2 dicembre

5. Libertà, generazione e diritti

Cosa significa parlare di libertà e autodeterminazione? Dalla salute riproduttiva alle scelte personali sulla generazione, ai diritti delle persone trans.

con Alessandra Pellegrini De Luca (giornalista del Post) e Chiara Lalli (giornalista e consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni)

4 dicembre

6. L’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulle disuguaglianze

Come gli algoritmi riflettono e amplificano stereotipi e disuguaglianze di genere.

con Diletta Huyskes (ricercatrice sull’etica delle tecnologie e l’impatto sociale delle intelligenze artificiali)

9 dicembre

7. Il femminismo attraverso invenzioni e oggetti

Un racconto dei movimenti femministi attraverso gli oggetti prodotti in epoche e latitudini diverse, dagli attrezzi per l’autocura a quelli per l’autodifesa.

con Giulia Siviero (giornalista del Post, femminista) e Chiara Alessi (curatrice, femminista)

11 dicembre

8. Raccontare la disabilità

Come le parole influenzano il modo in cui vediamo la disabilità, e cosa cambia quando iniziamo a raccontarla in modo diverso.

con Fabrizio Acanfora (docente di disturbi dello spettro autistico, neurodiversità e neuroinclusione)

16 dicembre

9. Storie, immaginari e rappresentazioni di genere

Come le storie, nei libri e nei media, costruiscono immaginari di genere e perché cambiare i racconti significa cambiare la realtà.

con Francesca Cavallo (scrittrice ed editrice)

18 dicembre

10. Parlare di maschilità

Che cosa intendiamo per maschilità, perché il femminismo riguarda anche gli uomini e come possiamo cambiare il modo in cui ci relazioniamo tra generi.

con Lorenzo Gasparrini (filosofo femminista, attivista e formatore)

Iscriviti alle “Dieci lezioni di un certo genere”. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.