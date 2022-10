Dieci lezioni “di un certo genere”

Il secondo numero della rivista del Post Cose spiegate bene, uscito lo scorso autunno, era intitolato “Questioni di un certo genere” ed era dedicato appunto a informare intorno al dibattito sui diritti e sul genere, dando strumenti per sapere e capire di più, strumenti che ci era sembrato mancassero rispetto all’accelerazione della discussione, e che tuttora sono molto insufficienti. Quella proposta ha avuto e ha ancora molti consensi, il numero di Cose spiegate bene è stato acquistato molto, è entrato nella classifica dei libri più venduti, e ha affollato eventi e presentazioni.

Tutto insomma ha suggerito di replicare anche su questo argomento l’apprezzata esperienza del numero precedente (“A proposito di libri”), da cui era nata l’idea di una serie di incontri con esperti e responsabili del mondo dell’editoria, che erano stati seguiti da alcune centinaia di iscritti, a dimostrazione del desiderio di un approfondimento ulteriore e di uno sviluppo dell’informazione su quel tema.

E quindi, dal prossimo 3 novembre iniziano le Lezioni di un certo genere, dieci incontri online con esperte ed esperti sulle identità, sui diritti, sui femminismi, sulle parole da usare e le cose preziose e interessanti da sapere per partecipare agli sviluppi contemporanei, sia per chi se ne sente già molto coinvoltə, sia per chi se ne sente ignorante o curiosə.

Lezioni di un certo genere è dedicato a chiunque voglia capire meglio le cose, che non sono mai così semplici e concluse, e riprenderà il formato delle Dieci lezioni sul giornalismo del Post che si sono tenute negli anni passati: due appuntamenti ogni settimana della durata di un’ora e mezza, a partire da giovedì 3 novembre, il martedì e il giovedì, che chi si iscrive potrà seguire in diretta oppure vedere nei giorni successivi. L’iscrizione e la partecipazione a tutta la rassegna costano 200 euro, e 150 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistare per ricevere lo sconto): ci si iscrive qui.

Questo è il calendario delle lezioni.

Giovedì 3 novembre

1. Come siamo arrivatə fin qui con Giulia Siviero (giornalista del Post, femminista)

Un racconto di storie e letture femministe.

Martedì 8 novembre

2. Questioni di un certo genere con Massimo Prearo (ricercatore, esperto di studi di genere e politiche LGBTQ+. Responsabile scientifico del Centro di ricerca sulle Politiche e Teorie della Sessualità (PoliTeSse) dell’Università di Verona.)

Di cosa parliamo quando parliamo di genere, e di gender, e perché abbiamo iniziato a parlarne tuttə.

Giovedì 10 novembre

3. Come parliamo di genere, e perché con Vera Gheno (accademica, sociolinguista e traduttrice)

Una guida alle parole, e una guida per rispondere alle obiezioni sul linguaggio inclusivo.

Martedì 15 novembre

4. Il femminismo quotidiano con Giulia Blasi (scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili)

I femminismi migliorano il mondo, ma anche noi e le nostre giornate siamo il mondo.

Giovedì 17 novembre

5. Un uomo può essere femminista? con Lorenzo Gasparrini (filosofo femminista, attivista e formatore)

Perché il femminismo serve anche agli uomini, e come.

Martedì 22 novembre

6. Queer con Porpora Marcasciano (attivista e scrittrice. Fondatrice e Presidente del Movimento Identità Trans)

Che cosa significa, perché è importante capirlo.

Giovedì 24 novembre

7. Sesso femminista con Teresa Cinque (autrice, monologhista e attrice italiana)

L’invidia della clitoride e altre scoperte inedite.

Martedì 29 novembre

8. Cosa è successo con l’aborto con Chiara Lalli (docente di Storia della medicina e deontologia alla Sapienza di Roma e giornalista)

I limiti della legge 194 e alla legge 194, i modi per migliorarla, in tempi difficili.

Giovedì 1 dicembre

9. Medicina per tuttə con Jennifer Guerra (scrittrice e giornalista. Si interessa di tematiche di genere, femminismi e diritti LGBTQ+)

Perché una società giusta non può esistere senza una salute giusta.

Martedì 6 dicembre

10. Parole per non dirlo con Giulia Bosetti (giornalista d’inchiesta Rai, inviata e autrice).

Linguaggi pericolosi nell’informazione, ma anche nella conversazione.

Iscriviti alle “Lezioni di un certo genere”, se la cosa ti interessa: o iscrivi una persona a cui vuoi regalare gli incontri. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it