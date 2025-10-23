Due aerei militari russi hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania

Il presidente lituano, Gitanas Nausėda, ha detto che giovedì sera due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese, e quindi quello della NATO. I due aerei, un caccia e un aereo cisterna per il rifornimento che provenivano dall’exclave russa di Kaliningrad, hanno volato per 18 secondi nello spazio aereo lituano, inoltrandocisi per 700 metri, probabilmente durante un’esercitazione. Il comando baltico della NATO ha poi mandato alcuni caccia spagnoli a pattugliare la zona.

Negli ultimi tempi ci sono state diverse intrusioni di questo tipo, che avevano portato la NATO a organizzare una nuova missione per potenziare le difese aeree. Le principali violazioni erano state a settembre, quando una ventina di droni militari russi avevano violato lo spazio aereo della Polonia, che ne aveva abbattuti alcuni, e tre caccia russi quello dell’Estonia. Il presidente Nausėda ha scritto su X che convocherà rappresentanti dell’ambasciata russa in Lituania per protestare contro la violazione, e ha detto: «Dobbiamo reagire».

