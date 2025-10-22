L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si candiderà con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia come consigliere regionale in Campania, alle prossime elezioni regionali in programma per il 23 e il 24 novembre. Di una sua possibile candidatura si era già parlato nelle scorse settimane, ma ora l’ha confermato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera.

Sangiuliano, che è napoletano, si era dimesso da ministro a settembre del 2024 dopo uno scandalo che riguardava i suoi rapporti con una sua ex consulente, Maria Rosaria Boccia. Anche lei ha annunciato che si candiderà alle elezioni regionali in Campania, con la lista guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Lo scandalo tra Sangiuliano e Boccia riguardava il fatto che durante il suo incarico da ministro lei aveva viaggiato spesso insieme a lui e aveva avuto accesso a parecchi documenti interni al ministero. Sangiuliano aveva annunciato le dimissioni dopo settimane di indiscrezioni sulla relazione fra i due, alimentate da Boccia stessa, e dopo che contro di lui era stata avviata un’indagine per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, poi archiviata: rimane indagato dalla Corte dei conti per un possibile danno erariale legato alle spese effettuate per i viaggi istituzionali fatti insieme a Boccia.