La pseudoscienza che ha causato la morte di un 14enne e un processo per i suoi genitori

A Vicenza è iniziato il processo nei confronti dei genitori di Francesco Giannello, un ragazzo di 14 anni morto all’inizio del 2024 a causa di un tumore alle ossa curato con anti infiammatori e impacchi di argilla, quindi di fatto non curato. Sono accusati di omicidio volontario per aver seguito le teorie del medico tedesco Ryke Geerd Hamer, morto nel 2017, basate sulla cura psicologica dei tumori, per cui Hamer fu radiato dall’albo oltre che accusato di negligenza medica per la morte di diversi pazienti.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, i genitori del ragazzo hanno raccontato la malattia del figlio e come sono arrivati ad affidarsi a teorie antiscientifiche e non a medici specializzati nella cura dei tumori.

Francesco Giannello accusò i primi sintomi nel 2022. Dopo una risonanza magnetica fu portato all’ospedale Rizzoli di Bologna, dove gli venne diagnosticato un tumore alle ossa. A quel punto i genitori si affidarono a Matteo Penzo, in passato anestesista nell’azienda sanitaria 10 del Veneto Orientale e poi fondatore della “scuola del sintomo”, che segue le teorie di Hamer. Il padre di Francesco Giannello lo contattò dopo averlo sentito parlare alla radio.

Il primo consiglio che Penzo diede ai genitori fu di non autorizzare la biopsia, cioè la rimozione di una piccola parte di tessuto osseo malato per fare delle analisi più approfondite. Poi li invitò a dimettere il figlio dall’ospedale e a seguire le sue indicazioni, curandolo con impacchi di argilla e ibuprofene, un anti infiammatorio.

La scelta di un trattamento blando e inefficace è comune a tutti i casi simili a questo: si basa sull’idea, sviluppata da Hamer, secondo cui non soltanto i tumori ma tutte le malattie gravi sarebbero dovute a traumi psicologici e risposte dell’organismo contro conflitti irrisolti, e che dunque sia sufficiente risolvere quei conflitti per guarire.

Secondo la teoria di Hamer – chiamata “Nuova medicina germanica” – non esisterebbero propriamente malattie, ma soltanto “programmi speciali biologici sensati” (SBS) di cui fanno parte anche batteri, funghi e virus. Cure tradizionali basate sulla chemioterapia o sui farmaci antidolorifici, per esempio, sarebbero dannose e mortali perché ostacolerebbero questi programmi, che prevedono che il superamento del “trauma” avvenga attraverso la risoluzione del conflitto.

Hamer elaborò le sue teorie alla fine degli anni Settanta, dopo essersi ammalato di tumore ai testicoli. Si convinse che ci fosse un legame tra il suo tumore e il trauma psicologico accusato per la morte del figlio, morto nel 1978 in seguito a una grave ferita alla gamba destra causata dal colpo d’arma da fuoco sparato nel corso di una lite con Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di sua moglie Maria José.

In più occasioni Hamer descrisse la sua medicina “germanica” come un’alternativa alla medicina tradizionale, da lui considerata parte di un piano degli ebrei per decimare la popolazione non ebrea dei paesi occidentali. Mentre continuava a esercitare la professione, nonostante la licenza gli fosse stata ritirata nel 1986, fu indagato più volte per negligenza medica e per omissione di soccorso che portò alla morte di alcuni suoi pazienti malati di cancro.

Dopo aver vissuto alcuni anni in Spagna, Hamer fu arrestato in Germania nel 1997 e trascorse in carcere 12 mesi a seguito di una condanna per esercizio abusivo della professione. Nei primi anni Duemila tornò quindi in Spagna, ma fu arrestato ed estradato in Francia, dove fu nuovamente condannato a tre anni di carcere per lo stesso reato e per frode.

Nonostante le sue tesi siano state ampiamente screditate dalla comunità scientifica internazionale, alcuni medici continuano a seguirle mettendo in pericolo i pazienti oppure portandoli alla morte, come accaduto nel caso di Francesco Giannello.

Dopo un primo trattamento inefficace e un peggioramento delle condizioni di salute del 14enne, Penzo suggerì ai genitori di contattare Pierre Pellizzari, scrittore e naturopata, e Immacolata Quaranta, massoterapista, entrambi seguaci del metodo di Hamer. Sono i fondatori di «Valdibrucia», un centro olistico a Badia Tedala, in provincia di Arezzo. «Mai e poi mai abbiamo saputo che quella famiglia arrivava con una diagnosi così complessa», ha detto Quaranta al Corriere della Sera, cercando di giustificarsi. «Se l’avessimo saputo li avremmo convinti ad andare da un oncologo: noi qui non curiamo le persone».

Francesco Giannello fu portato nel centro olistico in provincia di Arezzo, dove dopo alcune settimane iniziò a star male e ad avere gravi problemi alla vista. La madre lo portò al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dove i medici si resero conto che le condizioni di salute del 14enne erano compromesse e iniziarono a ricostruire la sua vicenda. Inizialmente i genitori spiegarono che il figlio era caduto da uno skateboard, e solo in seguito alle insistenze dei medici misero a disposizione i risultati degli esami. «Ormai era tutto chiaro: se fosse stato chiaro anche prima, avremmo agito diversamente», ha detto il padre al Corriere.

Nei tre mesi in cui fu ricoverato a Perugia, Francesco Giannello fu sottoposto a chemioterapia e radioterapia. Il tumore era però in stato molto avanzato, motivo per cui non fu possibile operarlo chirurgicamente. Alla fine del 2023 il 14enne fu portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove iniziò le cure palliative fino alla morte, avvenuta all’inizio del 2024.

Secondo il pubblico ministero Paolo Filetta, i genitori hanno causato la morte del figlio ritardando esami e cure che avrebbero potuto garantirgli la sopravvivenza. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario. In questo caso il dolo non è diretto, risultato di una precisa volontà, ma indiretto: per la precisione si configura come “dolo eventuale”. C’è l’accusa di dolo eventuale quando una persona, pur senza voler commettere un reato, prevede e accetta che le conseguenze delle sue azioni possano eventualmente essere un reato.

Il padre ha detto di aver seguito le teorie di Hamer perché spaventato dalle cure tradizionali che non avevano aiutato a guarire alcuni parenti. Dalle sue parole non sembra del tutto convinto che il metodo sviluppato da Hamer sia inefficace: «Ho imparato che al di là del metodo, contano le persone. Forse con altre persone sarebbe andata diversamente. Abbiamo incontrato persone pericolose, sapevano quale era la problematica», ha detto. «Potete anche seguire Hamer, ma negli ospedali. Non affidatevi esclusivamente a lui. Questa cosa l’ho imparata». Nella stessa intervista invece la madre di Francesco Giannello ha invitato tutti a «stare alla larga da Hamer».