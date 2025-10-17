Michael Randrianirina è il nuovo presidente del Madagascar

Michael Randrianirina, un colonnello dell’esercito del Madagascar, ha giurato venerdì mattina davanti alla Corte costituzionale ed è diventato il nuovo presidente del paese. Randrianirina ha 51 anni e fino a questo momento era noto soprattutto per essere il comandante di un’unità di élite molto importante, CAPSAT. La sua nomina arriva dopo giorni di grosse proteste, che hanno portato alla fuga e alla messa in stato di accusa dell’ex presidente, Andry Rajoelina.

Randrianirina è relativamente poco conosciuto. È un militare ma ha anche già ricoperto incarichi politici: dal 2016 al 2018 era stato governatore della regione di Androy, nel sud del Madagascar. Come politico, era stato spesso critico di Rajoelina. Nel 2023 venne imprigionato in un carcere di massima sicurezza con l’accusa di stare pianificando un colpo di stato: venne rilasciato qualche mese dopo.

Randrianirina è stato nominato presidente dopo giorni molto confusi. Da settimane erano in corso grosse proteste nel paese: all’inizio i manifestanti avevano soprattutto protestato contro il governo e Rajoelina per le frequenti interruzioni di servizi pubblici di base, come l’elettricità e l’acqua. Le proteste si sono poi ingrandite. Sabato 11 ottobre CAPSAT si era schierata con i manifestanti: l’unità ha un grosso potere politico, e già in passato era stata determinante per portare Rajoelina al governo. Rajoelina è fuggito, e in seguito il governo ha votato il suo impeachment. Martedì 14 ottobre l’esercito ha detto di avere preso il potere.

Randrianirina ora dovrebbe guidare un governo di transizione composto da civili e da militari che avrà il compito di preparare le prossime elezioni, tra due anni. Non è chiaro però quali saranno le sue prime decisioni concrete. Martedì, dopo avere preso il potere, aveva deciso di sciogliere tutte le più importanti istituzioni del Madagascar, a eccezione dell’Assemblea nazionale, la camera più importante del parlamento.

