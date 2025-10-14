Da lunedì non si sa dove sia il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina: si è nascosto per via delle grandi proteste antigovernative in corso da settimane. Lunedì sera ha tenuto un discorso alla nazione trasmesso su Facebook, e non sulla televisione nazionale come inizialmente previsto. Ha detto di trovarsi in un «luogo sicuro», senza specificare se sia ancora in Madagascar o se abbia lasciato il paese. Ha aggiunto di essere stato obbligato a nascondersi per proteggere la propria vita, e di non aver potuto fare il discorso in tv perché un gruppo di soldati armati era arrivato nella sede degli studi. Ha anche detto che intende continuare a governare il paese.

Diverse fonti, tra cui politici dell’opposizione e membri dell’esercito, hanno detto a Reuters che Rajoelina è fuggito dal Madagascar domenica sera, dopo che un’unità d’élite dell’esercito chiamata CAPSAT aveva deciso di ammutinarsi e di schierarsi con i manifestanti. Secondo alcuni giornali sarebbe fuggito dal palazzo presidenziale in elicottero, per poi lasciare il paese con un aereo militare francese andando prima all’isola della Réunion, che si trova qualche centinaia di chilometri a est del Madagascar e che fa parte della Francia, e poi a Dubai.

CAPSAT aveva aiutato Rajoelina a diventare presidente per la prima volta nel 2009, con un colpo di stato militare. Sabato l’unità ha diffuso un messaggio in cui diceva che si sarebbe schierata con i manifestanti: uno dei suoi comandanti, Michael Randrianirina, ha chiesto le dimissioni del presidente e del primo ministro.

Rajoelina ha 51 anni. Ha anche la cittadinanza francese, e la sua fuga sarebbe stata possibile grazie a un accordo politico con il presidente francese Emmanuel Macron, che però non ha confermato le informazioni pubblicate dai giornali.

Le proteste in Madagascar sono iniziate a fine settembre: i manifestanti, che sono in maggioranza giovani, inizialmente protestavano contro le frequenti interruzioni di servizi pubblici di base, come l’elettricità e l’acqua, ma hanno poi iniziato a chiedere le dimissioni del governo. Rajoelina ha risposto sostituendo il governo e nominando un generale primo ministro, ma poi ha represso le proteste con la forza: secondo gli osservatori delle Nazioni Unite, almeno 22 persone sono state uccise. Lunedì il presidente del Senato, Richard Ravalomanana, uno dei politici più criticati dai manifestanti, è stato sostituito.