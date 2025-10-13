In Madagascar una parte dell’esercito si è unita ai manifestanti

Nel fine settimana c’è stata una novità nelle grosse proteste antigovernative in corso in Madagascar: un’unità d’élite dell’esercito si è ammutinata e si è schierata con i manifestanti, chiedendo le dimissioni del governo. Il presidente Andry Rajoelina ha sostenuto che fosse in corso un tentativo di colpo di stato, ma non è chiaro al momento quanto sia concreto il rischio che il governo venga rovesciato.

L’unità si chiama CAPSAT ed è la stessa che nel 2009 aveva aiutato Rajoelina a ottenere il potere con un colpo di stato militare. Per ora non è chiaro quali siano le intenzioni di CAPSAT.

Sabato l’unità ha inizialmente diffuso un video messaggio in cui diceva che avrebbe smesso di eseguire gli ordini del governo, accusato di reprimere le proteste con la forza. Invitava anche tutte le forze armate a fare lo stesso. Poi ha sostenuto di avere ottenuto il pieno controllo dell’esercito, ha nominato un nuovo capo militare, il generale Demosthene Pikulas, e nella capitale Antananarivo ha scortato i manifestanti in una delle piazze principali delle proteste. Il colonnello Micheal Randrianirina, uno dei leader militari di CAPSAT, ha tenuto un discorso di fronte ai manifestanti col quale ha invocato le dimissioni del presidente e del primo ministro.

Domenica sera però, dopo che Rajoelina aveva denunciato il tentativo di colpo di stato, i militari di CAPSAT hanno negato di avere intenzione di prendere il potere illegalmente. «Abbiamo risposto alla chiamata del popolo, ma non è stato un colpo di stato» ha detto Randrianirina. In tarda serata il generale Fortunat Zafisambo Ruphin, nominato primo ministro da Rajoelina la scorsa settimana, ha confermato che «le istituzioni legali sono ancora in piedi» e ha detto che il governo è disponibile a dialogare sia con i manifestanti sia con l’unità dissidente. Non è chiaro dove si trovi il presidente Rajoelina.

Le proteste in Madagascar sono iniziate lo scorso 25 settembre e sono guidate da manifestanti molto giovani. Si protesta soprattutto contro l’assenza di servizi affidabili di base, come la fornitura di corrente elettrica o acqua potabile, che spesso subiscono interruzioni anche molto lunghe. I manifestanti hanno chiesto più volte le dimissioni di Rajoelina, che dapprima ha sostituito il governo, poi, quando le proteste non si placavano, le ha represse con la forza. Secondo gli osservatori dell’ONU, dall’inizio delle proteste sono state uccise almeno 22 persone.