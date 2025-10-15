Hamas ha consegnato a Israele i corpi di altri due ostaggi morti durante la prigionia

Mercoledì sera l’esercito israeliano ha detto di aver recuperato tramite la Croce Rossa i corpi di altri due ostaggi morti mentre erano prigionieri di Hamas nella Striscia di Gaza. In base agli accordi per il cessate il fuoco, Hamas aveva tre giorni a partire da lunedì per restituire i corpi di 28 ostaggi uccisi, ma finora ne aveva riconsegnati solo otto, quattro lunedì e quattro martedì. Uno di questi però non corrisponde a nessuna delle persone rapite il 7 ottobre 2023 durante gli attacchi in Israele. È stato identificato come un uomo palestinese residente a Gaza, che secondo Hamas avrebbe collaborato con l’esercito israeliano. Con la restituzione dei cinque corpi di mercoledì, il totale è ora di 10.

A causa del ritardo nella restituzione dei corpi, Israele ha accusato Hamas di aver violato gli accordi sul cessate il fuoco, ha chiuso temporaneamente il varco di Rafah al confine con l’Egitto e ha ridotto da 600 a 300 al giorno il numero di camion umanitari autorizzati a entrare nella Striscia.

Poco prima della consegna, Hamas ha detto che il recupero dei corpi rimasti è complesso e richiederà l’impiego di attrezzature speciali, aggiungendo di voler rispettare l’accordo di cessate il fuoco. Alcuni corpi potrebbero trovarsi sotto le macerie causate dai bombardamenti israeliani degli ultimi due anni, mentre altri sono nelle mani di diversi gruppi armati presenti nella Striscia.

