Gli scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan

Nella notte tra sabato e domenica ci sono stati scontri tra l’esercito del Pakistan e le forze armate dei talebani che governano l’Afghanistan: il governo dei talebani ha detto di avere attaccato varie postazioni lungo il confine montuoso tra i due paesi, in quella che ha definito una «operazione di ritorsione» contro precedenti attacchi pachistani. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo, anche se gli attacchi sono stati estesi e violenti: le due parti hanno utilizzato armi leggere e artiglieria.

I talebani sostengono di aver ucciso 58 soldati pachistani e di avere preso il controllo di varie postazioni di frontiera, un dato che non è possibile verificare indipendentemente; il governo pachistano non ha ancora fornito informazioni sugli scontri, ma è probabile che siano stati uccisi vari soldati talebani.

L’attacco, secondo i talebani, è la risposta a una serie di bombardamenti che il Pakistan avrebbe fatto giovedì contro la capitale afghana Kabul e venerdì contro un mercato nella provincia orientale di Paktika. Nessuno dei due attacchi è stato riconosciuto dall’esercito pachistano. Il bombardamento di Kabul, in particolare, ha provocato due grosse esplosioni in città ed è avvenuto mentre si trovava in visita in Afghanistan il ministro degli Esteri dell’India. I talebani hanno accusato il Pakistan di «violazione della sovranità» dell’Afghanistan.

Da tempo il Pakistan porta avanti operazioni in Afghanistan contro il gruppo terroristico dei talebani pachistani, noto con l’acronimo TTP. Il TTP ha compiuto numerosi attentati in Pakistan e, secondo il governo, riceverebbe rifugio, fondi e addestramento dai talebani afghani. Secondo fonti locali sentite da BBC, il bombardamento di Kabul avrebbe avuto come obiettivo il capo di TTP, Noor Wali Mehsud. Un generale pachistano, in una conferenza stampa venerdì, ha accusato l’Afghanistan di essere la «base delle operazioni terroristiche contro il Pakistan» e di essere pronto a prendere contromisure.