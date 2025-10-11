Il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto il Giro di Lombardia per la quinta volta consecutiva
Sabato il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto la 118esima edizione del Giro di Lombardia, arrivando davanti al belga Remco Evenepoel, con un distacco di 1 minuto e 48 secondi, e al neozelandese Michael Storer.
Pogačar è il ciclista più forte in circolazione, e quest’anno ha vinto tra gli altri il Tour de France per la quarta volta, il Giro delle Fiandre e la prova in linea ai Mondiali di ciclismo. Questa è la sua quinta vittoria consecutiva al Giro di Lombardia: eguaglia in questo modo Fausto Coppi, che vinse quattro edizioni consecutive tra il 1946 e il 1949, e poi la quinta nel 1954.