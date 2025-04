Il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto il Giro delle Fiandre, una delle cinque cosiddette classiche monumento, le più prestigiose tra le gare di ciclismo che durano una sola giornata (quindi non a tappe), che si corre in Belgio. Pogačar è arrivato in solitaria, davanti al danese Mads Pedersen e al nederlandese Mathieu van der Poel. Il risultato della gara era particolarmente atteso per via della competizione tra Pogačar, considerato il miglior ciclista al mondo, e van der Poel, tra i pochissimi in grado di batterlo, perlomeno in corse di questo tipo. L’italiano Filippo Ganna è arrivato ottavo.

Pogačar ha provato diverse volte a staccare i suoi avversari con improvvisi aumenti di ritmo nei tratti più ripidi del percorso. Al suo quinto attacco, sulla salita dell’Oude Kwaremont, è riuscito infine a staccare gli altri ciclisti che erano con lui nel gruppetto di testa, percorrendo poi gli ultimi 18 chilometri in solitaria. È la sua seconda vittoria al Giro delle Fiandre, dopo quella del 2023, e l’ottava per lui in una classica monumento (ha vinto quattro volte il Giro di Lombardia e due volte la Liegi-Bastogne-Liegi). La settimana prossima gareggerà per la prima volta alla Parigi-Roubaix, un’altra delle classiche monumento, che negli ultimi due anni è stata vinta da van der Poel.

– Leggi anche: Il miglior ciclista nelle corse da un giorno