Nella notte italiana tra venerdì e sabato le Las Vegas Aces hanno vinto la WNBA, il campionato statunitense femminile di basket e il più importante al mondo. Hanno battuto 97 a 86 le Phoenix Mercury nella quarta partita delle finali, vincendo quindi per 4-0 la serie, che da quest’anno non si giocava più al meglio delle 5 ma delle 7 partite. In questo modo le Aces – che avevano già vinto la WNBA nel 2022 e nel 2023 – sono diventate la terza “dinastia” della storia della lega, dopo le Houston Comets (che vinsero 4 titoli tra il 1997 e il 2000) e le Minnesota Lynx (che ne vinsero altrettanti tra il 2011 e il 2017).

Una “dinastia” è una squadra capace di dominare uno sport a lungo, spesso con le stesse giocatrici. Nel caso delle Aces, le principali protagoniste di questi anni sono state la playmaker Chelsea Gray, la guardia Jackie Young e, soprattutto, l’ala centro A’ja Wilson, considerata una delle migliori giocatrici di sempre e vincitrice del premio di MVP (cioè miglior giocatrice) delle finali.

Le partite delle finali sono state tutto sommato equilibrate, nonostante Las Vegas le abbia vinte tutte e quattro: la prima 89-86, la seconda 91-78 e la terza 90-88 grazie a un canestro all’ultimo secondo di Wilson. Prima di Phoenix, le Aces hanno eliminato anche le Indiana Fevers (la squadra di Caitlin Clark, che però era infortunata) e le Seattle Storm.

E pensare che le Aces avevano iniziato molto male questa stagione. Nella prima parte della regular season (la fase iniziale del campionato) avevano vinto meno della metà delle partite e a inizio agosto erano state battute dalle Minnesota Lynx con 53 punti di scarto. Alla fine erano comunque riuscite a qualificarsi per i playoff (le fase finali) grazie a una serie di ottime partite in cui proprio Wilson era stata la giocatrice più decisiva.

Sia in regular season che ai playoff, Wilson è stata la migliore delle Aces, in attacco e in difesa. Ha mantenuto per tutta la stagione dei numeri eccezionali, e alla fine le è stato assegnato per la terza volta il premio di difensora dell’anno e per la quarta quello, più prestigioso, di MVP della stagione regolare. In WNBA nessuno lo aveva mai vinto così tante volte; e prendendo in considerazione anche la NBA (la controparte maschile della WNBA, che esiste da molto più tempo), ci sono riusciti soltanto in tre: Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Jordan.

